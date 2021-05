Operação fiscaliza aglomerações em Manacapuru

Fiscais do Ministério Público do Amazonas (MPAM) estiveram em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) no último fim de semana com uma operação contra aglomerações e descumprimento dos decretos governamentais e municipais relativos ao enfrentamento da Covid-19.

A ação foi executada pelas Polícias Civil e Militar, representantes da Vigilância Sanitária, Defesa Civil, Procon, Instituto Municipal de Trânsito de Manacapuru e Secretaria Municipal de Saúde.

Durante a operação foram identificados vários estabelecimentos comerciais sem alvarás de funcionamento e com aglomeração de pessoas, em desrespeito aos decretos municipais e estaduais. Os estabelecimentos foram fechados e seus proprietários levados à Delegacia de Polícia Civil para instauração do Boletim de Ocorrência.

Além disso, algumas pessoas foram advertidas por descumprir os decretos e também houve distribuição de máscaras e álcool em gel para quem precisasse.