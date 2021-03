Operação gera 154 multas por irregularidades na condução de veículos em Manaus

Uma operação integrada com agentes de trânsito, fiscais de transporte, Polícia Militar e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) foi realizada pela Prefeitura de Manaus, coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na manhã desta sexta-feira, 5/3, na zona Leste, para combater irregularidades causadas por condutores no trânsito e transporte da capital.

Irregularidades na documentação e descaracterização dos veículos; condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH); carros com excesso de passageiros e motociclistas sem capacete foram algumas das infrações flagradas, que geraram 154 multas aplicadas pelos agentes de trânsito durante a fiscalização, que teve início na alameda Cosme Ferreira e seguiu até a avenida Autaz Mirim, no bairro São José.

“O prefeito David Almeida determinou que parcerias fossem feitas para que possamos apresentar à população um serviço de trânsito e transporte de qualidade. Os mototaxistas e o transporte alternativo terão uma abordagem diferenciada para verificação de documentação e estado do veículo. Vamos fiscalizar as irregularidades causadas por condutores que não estão comprometidos com o trânsito seguro”, finalizou, Stanley Ventilari, diretor de operações do IMMU.

Com o apoio da PMAM e do Detran-AM, os fiscais de transportes abordaram os ônibus alternativos para verificar a documentação de circulação e reforçar aos passageiros que a polícia está presente para garantir a segurança viária e pública.

“Nós estamos aqui nessa operação planejada, e nosso primeiro objetivo vai ser de orientar e depois a fiscalização. Porque temos a preocupação de oferecer ao cidadão o melhor serviço possível de trânsito e passar a sensação de segurança aos cidadãos”, disse, o tenente coronel PM Cledemir Araújo, comandante de Policiamento da Área Leste (CPA Leste).

Para Eduardo Bentes, 41 anos, as fiscalizações devem ser diárias, pois garantem a ordem nas vias da zona Leste. “Esses motoristas precisam ser fiscalizados com frequência. Eles andam de forma aleatória e, quando a polícia e os agentes estão nas ruas, eles respeitam e dirigem com mais segurança”, concluiu.