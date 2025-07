Operação Militia: MPAM prende policiais suspeitos de integrar milícia envolvida em crimes

MANAUS | O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 60ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial (Proceap), deflagrou na manhã desta terça-feira (29) a operação Militia, que investiga a atuação de agentes da segurança pública suspeitos de integrar uma organização criminosa.





Até o momento, oito policiais militares foram presos preventivamente, e um perito criminal da Polícia Civil foi preso temporariamente. A operação apura a participação dos investigados em crimes como roubo e extorsão, segundo informações da assessoria de imprensa do MP.

Ao todo, estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de busca veicular.

Mais informações sobre o caso serão detalhadas durante uma coletiva de imprensa marcada para as 9h, no auditório Bandeira de Araújo, na sede do Ministério Público.

Por Correio da Amazônia