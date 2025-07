David Almeida prestigia posse de novas desembargadoras e defende mais mulheres no poder

David Almeida participou nesta segunda-feira (28/7) da cerimônia de posse das magistradas Lia Maria Guedes de Freitas e Ida Maria Costa de Andrade como novas desembargadoras do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM). A solenidade foi realizada no auditório do centro administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, anexo à sede do TJ-AM, na zona Centro-Sul da capital.





Com as nomeações, o tribunal passa a contar com 10 mulheres entre os 26 membros da Corte, alcançando um índice de 38,4% de representatividade feminina no 2º Grau do Judiciário estadual — um avanço histórico para o Amazonas e reflexo da Resolução nº 525/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incentiva a equidade de gênero no sistema judiciário.

Durante a cerimônia, David Almeida destacou o simbolismo da conquista e reafirmou o compromisso da gestão municipal com a valorização da mulher nos espaços de poder. “Essa posse vai além do aspecto formal. É um marco de reconhecimento da competência, sensibilidade e dedicação das mulheres. A presença feminina nas instituições públicas qualifica a gestão e promove avanços reais. Hoje, temos 20 mulheres ocupando cargos estratégicos na Prefeitura de Manaus, e isso tem feito a diferença”, afirmou o prefeito.

Ele também parabenizou as novas desembargadoras por suas trajetórias e contribuições à magistratura amazonense. “Doutoras Lia e Ida Maria são exemplos de ética e excelência. Suas promoções são justas e inspiram uma nova geração de mulheres a sonhar com posições de liderança e tomada de decisão.”

A juíza Ida Maria foi promovida por merecimento a partir de uma lista exclusivamente feminina. Já Lia Maria ascendeu ao cargo pelo critério de antiguidade, por aclamação. Ambas já atuavam como juízas convocadas no TJ-AM, substituindo desembargadores aposentados.

O presidente do TJ-AM, desembargador Jomar Ricardo Fernandes, fez questão de homenagear as novas integrantes da Corte com palavras emocionadas, destacando suas virtudes pessoais e profissionais. “Vocês, Marias, são especiais. A presença feminina no Judiciário é firme, transformadora e necessária. As senhoras elevam o espírito humano da Justiça amazonense”, declarou.

Presente ao evento, o ministro e corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, reforçou a importância da representatividade e elogiou a atuação das novas desembargadoras. “A chegada de Lia e Ida fortalece o Judiciário e amplia os horizontes de uma Justiça mais acessível, democrática e sensível às causas sociais. São exemplos de excelência que engrandecem o Amazonas.”

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, representantes do sistema de Justiça, familiares e amigos das magistradas, que foram homenageadas por suas trajetórias de mais de três décadas na magistratura. Ambas são reconhecidas por seu rigor técnico, compromisso institucional e sensibilidade na condução de processos.

Com a posse das novas desembargadoras, o Tribunal de Justiça do Amazonas avança em diversidade e equidade, reforçando o compromisso com uma Justiça mais plural, moderna e inclusiva.