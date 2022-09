Ouça o momento em que motorista de App é assassinado no Centro de Manaus

MANAUS – Um motorista de aplicativo foi violentamente assassinado com tiro na cabeça na madrugada desta segunda-feira, (5). O fato ocorreu na rua Ramos Ferreira, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

Em um áudio captado pelo celular do mesmo no momento em que o mesmo estava sendo assaltado, é possível ouvir que o mesmo tenta articular com os assaltantes e possivelmente uma reação. No áudio é possível ouvir o momento no disparo.

A vítima ainda chegou a ser socorrida para o Serviço de Pronto Atendimento, (SPA), São Raimundo, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia