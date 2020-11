Pai e filho morrem eletrocutados em igarapé de Manaus

Um homem identificado como Josenildo Reis dos Santos, de 37 anos, e seu filho Rodrigo Reis dos Santos, de 15 anos, morreram eletrocutados após pegarem descarga elétrica, na noite de ontem sexta-feira (13), no loteamento Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, as vítimas trabalhavam em uma feira da cidade e no momento do acidente, eles estavam retornando para casa, quando decidiram cortar o caminho por um local de mata onde passava por um igarapé.

No momento da travessia, Rodrigo foi atingido com uma descarga elétrica e Josenildo quando tentou ajudá-lo, acabou sendo eletrocutado.

Informações preliminares apontam que há um fio elétrico passando por dentro do igarapé, o que ocasionou a morte de ambos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e ainda prestou socorro às vítimas, no entanto, eles não resistiram e vieram a óbito.