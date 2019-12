Pai se arrepende de ter estuprado filha de 12 anos e se entrega à polícia

Manaus – Sebastião Marques da Silva Júnior de 34 anos, se apresentou de forma espontânea aos polícias militares da 9º Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM), após se arrepender de ter estuprado a própria filha de 12 anos.

O fato aconteceu na tarde de domingo (15), por volta das 17h30, no bairro São José Operário, zona Leste de Manaus. O acusado chegou na delegacia e disse ao supervisor de área, “Eu estuprei minha filha e gostaria de me entregar”. Com base no relato de Sebastião, os polícias entraram em contato com a mãe da vítima de 12 anos que estava trabalhando, e se deslocaram para residência.

Chegando no local, os policiais encontraram a criança chorando bastante e que ao ser questionada sobre o fato, a mesma acabou confirmando o que o pai disse aos policiais. Foi dado voz de prisão ao acusado que foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Texto: Correio da Amazônia