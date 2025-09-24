Palmeiras disputa lugar na semifinal da Libertadores contra o River

Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em partida válida pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da Globo, da ge tv, da ESPN e do streaming Disney+.
O Palmeiras chega embalado para o duelo decisivo. No jogo de ida, venceu fora de casa por 2-1, garantindo vantagem importante. Pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão goleou o Fortaleza por 4 a 1 no último fim de semana, mesmo poupando muitos titulares, e está invicto há 11 rodadas.
O River Plate, por sua vez, precisa da vitória por dois ou mais gols para avançar diretamente ou vencer por um gol para forçar os pênaltis. Galoppo, suspenso na ida, vai ser reforço no meio-campo da equipe hoje.
Prováveis escalações
Palmeiras: Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
River Plate: Armani; Montiel, Pablo Díaz, Martínez Quarta e Acuña; Enzo Pérez, Portillo (Colidio), Galoppo, Nacho Fernández (Quintero) e Castaño; Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.
