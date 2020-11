Para Marcelo Ramos, economista é ignorante e preconceituoso quanto a ZFM

O deputado federal Marcelo Ramos (PL) rebateu as declarações do economista Alexandre Scheinkman feitas durante entrevista ao Jornal Estadão.

Ao veículo, o especialista diz que a Zona Franca de Manaus custa dinheiro e não tem nenhum impacto no bem-estar dos amazonenses.

“Não tem como se justificar tal declaração que não seja pelo completo desconhecimento da realidade concreta da Zona Franca de Manaus e os impactos desse modelo na economia do amazonas e também por absoluto preconceito com o povo da região Norte, em especial do Amazonas”, afirmou Marcelo Ramos. “Essa declaração é uma covardia”, continuou.

Atualmente, a ZFM é responsável por 90% da receita de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Amazonas. “Tudo isso garante escolas para as crianças, saúde para a população, serviços públicos entre outros benefícios para todos os moradores do Amazonas”, enfatizou.

Além disso, de acordo com o parlamentar, a Zona Franca também tem vantagens quanto a questão ambiental, com a geração de emprego e renda que em nada destroem o meio ambiente. O Amazonas é o Estado com maior índice de preservação de floresta no Brasil.

O parlamentar mandou um recado para o economista Alexandre Scheinkman. “Deixe em paz a economia do Amazonas. Venha visitar o Amazonas e o Polo Industrial de Manaus, porque o seu conhecimento é teórico e frágil por não considerar os efeitos da Zona Franca na vida dos trabalhadores e na proteção do meio ambiente, ativo fundamental para o mundo”, enfatizou.