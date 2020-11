Vídeo: Bolsonaro é vaiado pelo ‘apagão’, no Amapá

Na visita à capital Macapá, atendendo a um convite do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), Bolsonaro foi recebido com protesto.

Jair Bolsonaro decidiu visitar o Amapá, dezenove dias depois do início do apagão que afeta o estado que enfrenta uma crise no fornecimento de energia desde o dia 3 de novembro, quando um incêndio em um transformador deixou 14 das 16 cidades às escuras.

Na visita à capital Macapá, atendendo a um convite do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), Bolsonaro foi recebido com protesto.

“Fora, Bolsonaro. Veio só agora pra cá, depois de 15 dias? Falta de respeito com a sociedade”, disse manifestante.

247