Voto Impresso: Plínio Valério encontrou uma atividade no Senado

Em sua terceira disputa por uma vaga no Senado, Plínio Valério (PSDB) foi eleito 2018, com 25,36% dos votos válidos, a maior votação do estado e, quando todos esperavam uma atuação típica dos ‘psdbistas’, eis que o Amazonas fica surpreso ao ver a terceira vaga de senador sendo utilizada para pequenos comentários de temas inexpressivos ou, seguindo o que os palacianos repetem exaustivamente para convencer a população.

Mais surpresa ainda, ficou a população amazonense diante da recente afirmativa de que o senador vai entrar com uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), para a volta do voto impresso no Brasil.

Com isso, ele segue o discurso de retrocesso e as ideias antiquadas do presidente Jair Bolsonaro e deixa uma dúvida em relação aos parlamentares e executivos do seu partido, inclusive o prefeito Arthur Neto, o governador João Dória, que desaprovam as tentativas de desmonte das instituições nacionais, entre elas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Urnas

As urnas eletrônicas existem desde 1996, quando votos de mais de 32 milhões de brasileiros, um terço do eleitorado da época, foram coletados e totalizados por meio das mais de 70 mil urnas eletrônicas produzidas para aquelas eleições. O Voto impresso anterior a essa época, era dominado pelos coronéis, empresários candidatos dentro dos currais eleitorais onde as urnas eram ‘emprenhadas’ por candidatos oportunistas.

No projeto defendido pelo senador Plínio o cidadão deve receber um comprovante confirmando em qual candidato foi o voto, comenta um cidadão que passou o projeto para ele defender. Ou seja, escancara uma janela para a compra de votos no Brasil, mais ainda, obriga cidadãos a comprovar seu voto aos patrões candidatos ou sujeitar a perder o emprego.

Comprovadamente, a Urna Eletrônica é segura e qualquer tentativa de voltar às urnas transportadas em balsas pelos ‘beiradões’ é descartada veementemente. Todos nós sabemos que elas são passíveis de fraude (lembrem da campanha do professor Marcus Barros – que dormiu senador em 1998 e, acordou derrotado depois de um apagão no ginásio do Sesc onde estavam as urnas com o ‘tal voto impresso’ , que o senador Plínio Valério quer defender).

BR-319

De que lado o Senador está? Pelo visto, não está nem mesmo do lado da reabertura da BR-319 – rodovia federal que liga Manaus a Boa Vista, que ele diz ser sua reivindicação específica.

Todos sabemos que o grande alarde feito pelo presidente Jair Bolsonaro em torno do asfaltamento da BR-319 até o final do Ano e início de 2021, foi um grande engodo e, o senador Plínio Valério estava lá aplaudindo.

A população sabe que 50 Km de asfalto em uma Rodovia de 900 Km não é nada. Pior, o trecho crítico, o ‘Meião’ vai continuar no barro.