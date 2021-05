Após a redução no índice de contaminações, internações e óbitos causados pela covid-19, o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus fez mudanças nas restrições de combate à doença em Parintins (a 325 quilômetros de Manaus). Foi feita uma flexibilização do toque de recolher e liberação de práticas esportivas coletivas. O uso de máscaras segue sendo obrigatório no município.

Agora, o toque de recolher passa a ser das 22h às 5h da manhã. As práticas esportivas estão liberadas sem público e as competições estão proibidas.

Restaurantes, bares, lanchonetes e balneários privados estão liberados a funcionar com 50% da lotação. Realização de festas e eventos com público seguem proibidos. As medidas valem por 15 dias.

A Prefeitura vai fiscalizar e organizar atividades com educadores físicos em campos e ginásios públicos e fiscalizar espaços privados, a fim de manter o controle sanitário. O trabalho vai ser executado pela Coordenadoria de Esportes do Município.Parintins flexibiliza toque de recolher

