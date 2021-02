Parque dos Bilhares será revitalizado

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), continua o trabalho de levantamento das condições estruturais dos parques e unidades de conservação do município, sob a determinação do prefeito David Almeida. A visita técnica, desta vez, foi feita nas instalações do parque dos Bilhares, localizado entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus, que passará por revitalização.

A equipe de jardinagem do Órgão Ambiental do município retornará ao parque nos próximos dias, para a realização do corte de grama, limpeza das vias internas de circulação, revitalização e tratos culturais das plantas arbóreas e arbustivas, plantio de espécies ornamentais e orçamento para serviços de pintura, reparos e manutenção nas instalações elétricas e hidráulicas, nas edificações e quadras esportivas.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Ademir Stroski, há consenso da equipe técnica e da administração da Semmas de que o parque dos Bilhares tem um papel relevante na qualidade de vida dos habitantes do seu entorno e como mais uma área de lazer para a população manauara. Por isso, além das ações para revitalização pretendidas, uma das questões importantes deste parque é a segurança para os frequentadores e para os servidores da Semmas.

“A segurança do Parque está sendo avaliada pela nossa equipe, para oferecer tranquilidade neste momento e para quando for restabelecida a normalidade para o acesso ao público em geral, que poderá usufruir dos benefícios desse lugar aprazível, bonito e valioso para nossa cidade”, disse o secretário.