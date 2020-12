Parque Urubuí será reaberto para visitas em Presidente Figueiredo

O Parque Urubuí, localizado em Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), será reaberto para atividades. O principal ponto turístico da cidade poderá ser visitado novamente, conforme projeto de lei que dispõe sobre novas regras de enfrentamento à covid-19, publicado pela prefeitura.

O espaço ficará aberto de segunda a sexta-feira e os visitantes deverão obrigatoriamente utilizar máscara de proteção facial. O parque estava fechado desde março, quando o governo do Estado anunciou o fechamento do comércio não essencial em todo o Amazonas.

A determinação mantém, ainda, as medidas que já estavam em vigor na cidade, como distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e isolamento social obrigatório. Presidente Figueiredo já registrou mais de 3,3 mil casos confirmados de covid-19, e é o nono município do Estado com maior número de contaminações.