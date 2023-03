PC-AM alerta população sobre golpes envolvendo falsas promoções oferecidas no mercado

Neste 15 de março, data em que é comemorado o Dia do Consumidor, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), alerta à população sobre golpes envolvendo falsas promoções e boas ofertas oferecidas no mercado e destaca como denunciar esses crimes.

O delegado Rafael Guevara, titular da Decon, esclarece que a unidade policial especializada dá apoio à população em relação a esses delitos de forma preventiva e repressiva, sempre alertando no que diz respeito a publicidade enganosa e golpes envolvendo empresas e pessoas jurídicas.

“Nesse período de ofertas com preços muito abaixo do mercado, as pessoas sentem-se bastante atraídas, mas na maioria das vezes se trata de propaganda enganosa. O alerta é para que a população fique atenta, para não cair em ofertas com valores irreais, e sempre procurar empresas transparentes, se possível, fazer uma pesquisa para saber a procedência do estabelecimento”, orientou Rafael.

Ainda conforme a autoridade policial, a internet é um lugar onde as pessoas costumam ser ludibriadas por falsas propagandas, e por isso, o consumidor deve ficar atento a sites fantasmas, que na maioria das vezes, possuem erros na ortografia e diagramação.

“O golpe mais comum é o do falso consórcio ou falso financiamento, em que a pessoa vê a oferta de veículos em sites, redes sociais, ou qualquer outro canal de divulgação, e acaba sendo atraída sem saber que é uma propaganda enganosa”, relata Guevara.

Nessa situação específica, ao chegar à sede do escritório da empresa de onde partiu o anúncio, o comprador é convencido a assinar um contrato de consórcio para receber uma carta contemplada em poucos dias, sem saber que é golpe.

Atuação

A Decon também atua em operações ligadas a bares e estabelecimentos comerciais clandestinos, produtos piratas ou falsificados, venda irregular de produtos farmacêuticos, sem a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), bem como em conselho de classe de alguns serviços, como, por exemplo, academias que não têm profissionais de educação física, o que é uma obrigatoriedade, entre outros.