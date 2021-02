Pedido de CPI da Amazonas Energia deve ser deliberado na segunda-feira

O pedido para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar a Amazonas Energia foi protocolado na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Vinte e um vereadores assinaram o documento, solicitado pelo vereador Rodrigo Guedes (PSC).

A CPI da Amazonas Energia vai apurar as práticas abusivas cometidas pela empresa, como cortes indevidos do fornecimento de energia elétrica durante o estado de calamidade pública na cidade de Manaus, bem como o descumprimento criminoso de decisões judiciais. O documento que solicita a criação da CPI, tem todos os elementos técnicos e jurídicos, em conformidade com o Regimento Interno da CMM, a Lei Orgânica do Município (Lomam) e a lei federal 1579/52, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito.

Após o documento ter sido protocolado, Rodrigo Guedes disse que vai pedir ao presidente da Câmara, vereador David Reis (Avante), para dar celeridade na tramitação da proposta de CPI. Além de membro, Rodrigo Guedes acrescentou que vai requerer a presidência da Comissão.