Pedreiro é executado na frente do filho de 14 anos no Santo Agostinho

MANAUS – Ranildo Vieira Bragas, 45 anos, foi assassinado com aproximadamente quatro disparos de arma de fogo pelo corpo no beco Brasil, bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, (1), no momento em que a vítima estava dormindo com seu filho em um dos cômodos da casa.

Aproximadamente quatro homens armados invadiram o local e deram início aos disparos contra a vítima que morreu na frente do seu filho de 14 anos. Familiares não quiseram informar a motivação do crime que deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Texto: Correio da Amazônia