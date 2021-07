Produtores rurais do interior recebem capacitação do governo do Estado

Mais de 140 produtores rurais participaram do programa de Formação Inicial e continuada (FIC) rural. O projeto é da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), via Capacita Agro, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), em cinco municípios do Amazonas.

A capacitação é coordenada pelo Departamento Pedagógico (Depe) da Sepror, tratando de temas das áreas de piscicultura, aquícola e bovinocultura. O FIC Rural continuará a partir de 5 de julho, com estimativa da participação de 330 produtores rurais de dez municípios até o final do mês. O Capacita Agro é parte integrante do Plano Safra 2021/2022.

Nos dias 14, 15 e 16 de junho, 75 produtores rurais do Careiro Castanho, Autazes e Iranduba participaram, de modo presencial, de cursos sobre qualidade de água na piscicultura e manejo na produção aquícola, ministrado por instrutores da Sepa e Depe, Cristiano Amorim, Andreson Amâncio e Sandra de Carvalho.

No período de 21 a 23 de junho, foi a vez de 25 produtores rurais de Itacoatiara participarem do curso sobre qualidade de água na piscicultura, ministrado pelo instrutor Erasmo Alves.

Finalizando o mês, nos dias 28 a 30, os temas qualidade de água na piscicultura, bovinocultura leiteira sustentável: equilíbrio da cadeia produtiva; e manejo da produção aquícola foram levados a 45 produtores rurais de Itacoatiara e Manacapuru pelos instrutores Antônio Joaquim e Fernanda da Costa. Ao todo foram 124 horas/aula no mês.