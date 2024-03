Pesca do Mapará em Careiro da Várzea promete movimentar economia com mais de 850 pescadores

O apoio do Governo do Amazonas à tradicional pesca ordenada do mapará, no Lago do Rei, município de Careiro da Várzea, está projetando um incremento significativo na economia local. Com cerca de 850 pescadores cadastrados e o respaldo da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), estima-se que a atividade gere mais de R$ 1 milhão em recursos.





Iniciada no sábado (16/03) e estendendo-se até a quarta-feira (20/03), a pescaria conta com a participação de 424 embarcações devidamente registradas pela Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura (Sempa). A expectativa é de comercializar 200 toneladas de pescado, marcando o fim do período do defeso da espécie, que encerrou-se em 15 de março.

Segundo Márcio Pinheiro, chefe de departamento de pesca e aquicultura da Sepror, a pesca do mapará é uma atividade que promove a produção sustentável de pescado, sendo um período de oportunidade para os pescadores devido à abundância de peixes com tamanhos elevados.

Na abertura da pesca, 14 barcos frigoríficos estão presentes, representando 7 compradores cadastrados. Após a venda, o pescado é destinado aos frigoríficos de pescado em Manaus e Manacapuru, onde é beneficiado e comercializado para outros estados, ampliando ainda mais o alcance econômico da atividade.

A pesca do mapará é permitida entre 16 de março até 14 de novembro, estabelecendo um período de atividade econômica para os pescadores da região.

Antes do início do período da pesca, a Secretaria Executiva-Adjunta de Pesca e Aquicultura da Sepror realizou reuniões para atualização do regimento do evento, além de realizar oficinas e encontros de negócios para definir o preço do quilo do mapará em R$ 5.

Em 2023, a pesca do mapará resultou na comercialização de 210 toneladas do peixe nos primeiros cinco dias, gerando aproximadamente R$ 850 mil em recursos para o município, mostrando o potencial econômico dessa atividade para a região.