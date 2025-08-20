Pesquisa indica que Maria do Carmo lidera a pré-corrida eleitoral para o governo do Amazonas

Com a força que vem da mulher de direita, Maria do Carmo ultrapassa Omar e lidera em Manaus na corrida pré-eleitoral ao governo do Amazonas





O jornalista Thiago Botelho revelou nesta quarta-feira, 20/8, dados de uma pesquisa interna a qual teve acesso que coloca a pré-candidata do PL-AM, Professora Maria do Carmo, na liderança absoluta na capital na corrida para o Governo do Amazonas em 2026.

Conforme números apresentados pela coluna ‘Sem Mimimi’, Maria do Carmo aparece com 40,5% das intenções de votos, enquanto o senador Omar (PSD) surge com 33,4%, e o prefeito David Almeida na lanterna, com 26,1% das intenções de votos. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 13 de agosto, com mais de mil eleitores em Manaus.

Única mulher, até o momento, a se colocar como opção para mudar a política no Amazonas, Maria do Carmo é empresária, reitora da Fametro, mestre e doutora em Direito, e tem crescido nas pesquisas como nome de fora da ‘velha politica’, apresentando principalmente princípios da gestão privada, como controle e transparência nos gastos, planejamento estratégico com metas e indicadores, como diferencial para resgatar a política feita com foco na melhoria da qualidade de vida da população.

FOTOS: Assessoria MC

IMAGEM: Reprodução / Internet