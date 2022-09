Petrobras anuncia redução de 5,8% no preço do diesel a partir desta terça

A Petrobras anunciou hoje a redução de 5,8% ou R$ 0,30 centavos no preço do diesel vendido às distribuidoras. Agora, o valor cobrado passará de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro. A estatal também informou que os novos valores serão válidos a partir desta terça-feira (20/9).

Os preços dos demais combustíveis não sofrerão alterações, ainda de acordo com a companhia. A última alteração no preço do diesel ocorreu em 12 de agosto, quando caiu de R$ 5,41 para R$ 5,19. O valor mais alto do combustível foi registrado em junho, a R$ 5,61.

Preço na bomba

De acordo com a estatal, a parcela para o consumidor passará a ser, em média R$ 4,40 a cada litro vendido na bomba.

Esse cálculo leva em conta a mistura obrigatória de 90% do diesel A e 10% do biodiesel para a composição do diesel que chega aos postos de combustíveis.

Embora ainda registre acumulação de 146% de alta nos preços desde 2020, o preço do diesel começou a baixar na bomba. Pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) na última semana mostra o valor médio do litro do diesel em R$ 6,84 — uma redução de 0,58% em relação à semana anterior.

CB