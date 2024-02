PF faz operação contra fraudes do INSS

Para desarticular uma ação que falsifica documentos para recebimentos de INSS, a Polícia Federal deflagrou a Operação Acta Passio. A ação foi feita na manhã desta quinta-feira (29).





Entre os documentos estão atestados e laudos médicos utilizados na fraude a concessão de benefícios do INSS como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Policiais Federais cumprem dois mandados de busca e apreensão em locais estratégicos identificados durante as investigações.

A investigação se iniciou a partir do relatório de inteligência previdenciária, gerado pela Polícia Federal e Coordenação de Inteligência Previdenciária (COINP), com o auxílio do Núcleo de Inteligência Previdenciária do Ministério da Previdência Social – NUINP, em que constavam benefícios inconsistentes. Durante as investigações, foram apontados dois irmãos como principais suspeitos, que criavam documentos falsos e utilizavam das novas identidades para tornarem-se beneficiários, e assim, sacarem os valores depositados pela Previdência Social.

As medidas cautelares de busca e apreensão visam obter elementos que comprovem a prática dos crimes de estelionato previdenciário, falsificação e uso de documentos falsos, além de aprofundar a investigação sobre a participação de terceiros e outros beneficiários.