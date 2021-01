Pico de covid-19 no Estado não impede festas em Tefé

Mesmo com a alta de casos de covid-19 no Estado, festas com grande quantidade de pessoas seguem sendo realizadas em Tefé (a 525 quilômetros de Manaus). A mais recente aconteceu no último fim de semana.

A maior parte dos eventos é realizada por estabelecimentos comerciais, como restaurantes, por exemplo. Ao longo do mês de dezembro também aconteceram diferentes festas.

Tefé já registrou pouco mais de 5 mil casos de covid-19. O número de óbitos é de 106, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).