PL doa mais de R$ 40 mil para candidatos a vereador

Cinco candidatos a vereador pelo PL receberam do partido doação de mais de R$ 40 mil. A legenda possui, em Manaus, 48 concorrentes a uma das cadeiras da Câmara Municipal (CMM).

Glória Carratte, Euler Moura, Sargento Bento, Evandro Júnior e Professor Samuel foram os beneficiados pelo PL. Os demais candidatos receberam menos de R$ 10 mil ou nenhuma quantia, conforme dados do DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A verba do PL corresponde ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral. O recurso substitui as doações privadas para as campanhas eleitorais.