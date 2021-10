PL estabelece cobrança de tarifa para ‘geração própria de energia solar’ no Amazonas

Seguiu para o Senado o projeto de lei (PL 5829/19), que estabelece que consumidores que produzam e utilizem fontes de energia renovável, como a solar, paguem uma tarifa pelo uso de fios de distribuição de energia.

O encargo deve recair sobre o estado do Amazonas, que possui um dos maiores índices de desenvolvimento em capacidade energética fotovoltaica do norte do Brasil.

Mais da metade da tarifa de energia elétrica dos brasileiros hoje é composta por encargos, subsídios e impostos.

A medida deve garantir a manutenção da viabilidade econômica da energia solar, sem encarecer a tarifa para os demais consumidores.

Brasil 61