‘Planejar a ceia ou antecipar pagamentos’, diz servidor sobre segunda parcela do 13º salário

Nesta segunda-feira (12/12), o Governo do Amazonas iniciou o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais ativos e inativos, antes do prazo final estabelecido em lei (Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965). Servidores que serão beneficiados com a antecipação falaram das estratégias para utilizar o recurso, que também será pago na terça (13/12).

Para Alcyney Rodriges, de 56 anos, que atua há 42 anos no serviço público, o pagamento em dia do 13º salário representa conforto para planejar a utilização do recurso.

“Para o décimo é assim: planejar a ceia ou antecipar alguns pagamentos que a gente não deixa de ter, esse é o planejamento. Agora, para 2023, a gente planeja muito trabalho, muito conforto em trabalhar e se dedicar às nossas funções. E aguardando sempre do governador essa mão amiga para nós podermos fazer o melhor possível para o desenvolvimento do nosso estado”, disse Alcyney.

A antecipação do pagamento da segunda parcela do 13º foi anunciada pelo governador Wilson Lima em novembro. Além disso, o salário de dezembro também será antecipado e creditado em conta nos dias 21 e 22.

Somando a segunda parcela do 13º salário (R$ 300 milhões) com a folha mensal de pagamento de dezembro (R$ 700 milhões), o montante que o Governo do Amazonas pagará neste fim de ano aos funcionários públicos estaduais alcança R$ 1 bilhão. As medidas visam estimular a economia neste fim de ano.

É o que destaca Dermilson Araújo, 57, servidor público há 30 anos. “É muito bom, não só para a gente servidor que recebe como para o embalo que dá no comércio. Aumenta a produção da indústria. E tudo isso é um efeito em cadeia, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai feliz, além dos presentinhos que a gente tem que agradar a todos. Não pode deixar de faltar”, completou Araújo.

Atualmente, o Governo do Amazonas conta com 82.514 servidores ativos, que receberão R$ 231,1 milhões, e mais 38.415 beneficiários aposentados e pensionistas, que somam o valor de R$ 67,5 milhões a serem recebidos. Os dados são da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) e da Fundação Amazonprev.

Emprego e renda

Além do montante injetado na economia por meio do pagamento da segunda parcela do 13º salário, a estimativa do governo estadual é de que mais de 1,2 mil pessoas sejam encaminhadas para vagas de emprego temporário neste fim de ano, especialmente na área do comércio.

O dado é do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).