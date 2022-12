Mala explode em aeroporto de São Paulo e parte do teto se desprende

A mala de um passageiro explodiu no terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta segunda-feira (12). Apesar do susto, ninguém se feriu.

O dono da bagagem contou à reportagem da TV Globo que estava nos Estados Unidos e desembarcou em Guarulhos no período da manhã para pegar um voo até Belo Horizonte (MG). Para vir ao Brasil, ele passou pelos aeroportos de Dallas, Boston e Chicago.

Ainda conforme o passageiro, o aparelho que explodiu era uma máquina de fazer água com gás. Os cilindros de cor rosa que ficaram no local fazem parte desse aparelho.

Imagens feitas no local mostram a mala danificada e uma parte do teto do aeroporto no chão, já que a bagagem chegou a bater no forro.

O que diz a concessionária

Em nota, a GRU Airport, que administra o terminal, confirmou que houve uma intercorrência com spray enquanto a bagagem estava na área de check-in. Uma perícia será feita na área.

“A concessionária esclarece que a equipe de segurança foi prontamente acionada e não houve nenhum dano. O aeroporto está operando normalmente.”

Vazamento de gás em restaurante

No dia 5 de dezembro deste ano, um problema na chopeira de um quiosque no terminal 2 do aeroporto de Guarulhos causou pânico entre passageiros. Ninguém se feriu.

Vídeo e foto feitos por uma passageira mostram algumas pessoas correndo perto de cones e faixas que foram derrubados antes por causa da confusão.

“Começou um chiado muito alto e muito forte e aumentando. Aí todo mundo ficou parado. Até que o pessoal começou a correr. Correram com o chiado porque era muito alto e achei que algo fosse explodir. Parecia que estava vazando alguma coisa”, contou Sarah Brito, de 31 anos.

“Foi gente atropelando faixas e postes, derrubando tudo. Alguns iam e voltavam porque o chiado ia e voltava. Eu também corri para o final, da parte da porta de entrada, para essa área de segurança”, disse Sarah.

Em nota, a Pizza Hut confirmou que ocorreu vazamento de gás em sua unidade no aeroporto em Guarulhos.

“A Pizza Hut Brasil esclarece que o incidente na unidade do terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos tratou-se de um vazamento de CO², devido ao rompimento da mangueira que conecta o cilindro a máquina de refrigerantes da unidade. Apesar do barulho que o rompimento gerou, ninguém se machucou no ocorrido ao qual foi controlado logo em seguida”, informa o comunicado da empresa.

