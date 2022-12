Cerca de 27 mil pessoas deixaram Manaus durante o feriadão

Os serviços de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal registraram 26.904 passageiros que deixaram Manaus, no período de 8 a 11 de dezembro. Os dados são da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado (Arsepam), no balanço da Operação Viagem Segura – Padroeira do Amazonas.

A ação contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas, com o auxílio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH), e totalizou 1.911 fiscalizações. O nome da operação é uma referência ao Dia da Imaculada Conceição, padroeira do Amazonas, celebrado na última quinta-feira (08/12).

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, classificou a operação como tranquila e sem o registro de grandes intercorrências. Ele destaca que a Operação Viagem Segura já é conhecida pela população, sendo realizada sempre em feriados prolongados, o que acaba inibindo a ação de clandestinos ou veículos irregulares.

João Rufino acrescentou, ainda, que a fiscalização da Agência Reguladora ocorre diariamente em ambos os modais, porém o número de fiscais por turno é dobrado nas operações, além de contar com o apoio de outros órgãos da estrutura do governo.

Rodoviário

Por meio do transporte rodoviário intermunicipal, 15.114 pessoas deixaram a capital amazonense em direção a outros municípios do estado. O posto que registrou a maior saída foi o da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), com 7.446, representando 27,67% do total de usuários.

Em segundo lugar foi o Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, com 3.824 passageiros; em terceiro a Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte, com 2.082; em quarto o posto multimodal de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros da capital), com 874; em quinto a Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do conjunto residencial Viver Melhor 1), zona norte, com 773; e em sexto o Terminal Rodoviário de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), com 115.

O transporte rodoviário intermunicipal contabilizou 1.587 fiscalizações, com 1.156 na Ponte Rio Negro; 208 na Barreira de Fiscalização Estadual; 102 na Rodoviária de Manaus; 89 no posto de Careiro da Várzea; 28 na Barreira da Avenida das Flores; e 4 na Rodoviária de Itacoatiara.

Os destinos mais procurados pela população que utilizou essa categoria de transporte foram Iranduba (1° – 3.395 passageiros), Manacapuru (2° – 1.857) e Itacoatiara (3° – 1.172), municípios distantes, respectivamente, 27, 68 e 176 quilômetros da capital.

Hidroviário

Durante essa edição da operação, 11.790 pessoas deixaram Manaus utilizando embarcações como lancha rápida, barco a motor, navio a motor, expresso ou a jato e ferry boat. O modal é o principal meio de locomoção no Amazonas, apresentando normalmente o maior número de viajantes.

De competência da Arsepam, o posto com maior saída foi o de Careiro da Várzea, com 6.497 passageiros, refletindo 24,14% do total. No local foram efetuadas 247 fiscalizações.

Pelo Porto de Manaus/Roadway/Manaus Moderna, 5.293 usuários deixaram Manaus e 77 fiscalizações foram efetuadas. Os municípios mais procurados no período foram Careiro da Várzea (1° – 6.497 passageiros), Tefé (2° – 500) e Parintins, respectivamente a 25, 523 e 369 quilômetros da capital.