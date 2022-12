Militância celebra diplomação histórica de Lula nos arredores do TSE (vídeo)

A cerimônia desta segunda-feira marca a volta por cima do maior líder popular da história do Brasil, vítima de golpe e perseguições judiciais nos últimos anos

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), foram diplomados nesta segunda-feira (12), em uma cerimônia histórica, que marca o fim de quatro anos de desgoverno Bolsonaro (PL) e o início de um novo ciclo.

O diploma de Lula presidente também marca a volta por cima do maior líder popular da história do Brasil, que governou o país por oito anos e elegeu – e reelegeu – sua sucessora, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Ele viu, no entanto, Dilma ser tirada do cargo por um golpe de Estado e, tempos depois, foi injustamente preso, vítima de uma perseguição judicial que visava impedi-lo de ser candidato a presidente em 2018 e, principalmente, destruí-lo politicamente.

Agora, Lula volta ao centro do poder, eleito com mais de 60 milhões de votos, mas prometendo governar para mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras.

A cerimônia de diplomação teve início às 14h, e contou com discurso do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, e, claro, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foi emocionante.