PMAM alinha estratégia de segurança e logística para o 57º Festival de Parintins

Na manhã desta segunda-feira (1º/04), o subcomandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel PM Thiago Balbi, liderou reunião de alinhamento que tratou sobre logísticas estrutural, jurídica e de saúde, além das operações e policiamento que serão implementados durante o 57º Festival de Parintins, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de junho, na ilha Tupinambarana (a 369 quilômetros de Manaus). Participaram da reunião comandantes e diretores da corporação.





De acordo com o subcomandante-geral, a movimentação dos policiais militares para o evento faz parte de um planejamento estratégico minucioso, que visa garantir a segurança e o bom andamento de uma das maiores festas populares do Brasil. Um dos pontos discutidos foi o embarque da tropa de mais de 500 policiais militares, previsto para o dia 23 de junho.

“Esses profissionais serão responsáveis por reforçar o policiamento durante todo o período do festival, atuando para prevenir delitos, garantir a ordem pública e proporcionar um ambiente de festa seguro para todos”, reforçou.

Esta é a segunda reunião realizada na corporação para tratativas envolvendo o 57º Festival Folclórico de Parintins.

“O Festival de Parintins é reconhecido internacionalmente como uma das maiores celebrações culturais da região Norte do Brasil, atraindo milhares de pessoas de todas as partes do país e do mundo. Diante da magnitude do evento, os planejamentos se mostram essenciais para assegurar o sucesso da festa”, enfatizou o coronel Thiago Balbi.

Preparativos Operacionais

Na última semana de fevereiro, o Chefe do Estado-Maior Geral (Chemg) da PMAM, coronel PM Bruno Azevedo, foi a Parintins para iniciar os procedimentos operacionais de segurança que incluem estudo, planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades onde a corporação será empregada.

Durante a visita verificou-se ainda as instalações do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM), as seções administrativas, o canil Tupinambarana, onde houve uma breve apresentação de faro de narcóticos, guarda e proteção.