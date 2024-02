Polarização da política está marcando disputa eleitoral no Amazonas!? – por Altemir Viana

Essa história de polarização é uma polêmica, uns afirmam que não existe no Estado do Amazonas essa disputa entre esquerda e direita, não se aplica no Estado, mas, posso afirmar que existe uma polarização entre os alinhados com o “lulismo” e os ligados mais a direita com o “bolsonarismo”.





Os alinhados com Lula possuem maior predominância no interior do Estado, enquanto capital continua com viés ‘bolsonarista’. A capital e no interior do Amazonas há uma disparidade entre o apoio aos candidatos nas eleições. Em 2022, ano da última eleição presidenciável, o presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT) venceu em mais da metade dos municípios do Estado, alcançando 51,1% contra 48,90% de Jair Bolsonaro (PL).

Em Parintins Lula conseguiu 82,56%, outros municípios também ultrapassaram 80% de votos favoráveis ao presidente petista, sendo eles: Atalaia do Norte (80,40%), Benjamin Constant (83,60%), Boa Vista do Ramos (87,97%), Maués (85,02%), Nhamundá (85,98%), São Gabriel da Cachoeira (80,64%), São Paulo de Olivença (84,24%), Silves (81,53%) e Tonantins (82,93%). Já em Barreirinha, Lula conquistou expressivos 91,39% de votos válidos.

Dos 62 municípios do Amazonas, Bolsonaro venceu em apenas quatro: Apuí (63,68%), Boca do Acre (54,66%), Guajará (60,39%) e Manaus (61,28%). A capital amazonense é considerada também uma capital bolsonarista. Nas eleições de 2022, Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para a Presidência da República com 692.580 votos, o equivalente a 61,28% do total da cidade. Já Lula (PT) ficou com 38,72% dos eleitores e recebeu 437.691 votos.

A Esquerda e as Eleições Municipais de 2024

No Amazonas representando o campo da esquerda e base do presidente Lula, a Federação PT, PCdoB e PV vai disputar em 35 municípios, destes já foram definidos candidaturas a prefeitos e vices em 22 munícipios. A Federação (PT, PCdoB e PV) já confirmou candidaturas a prefeito e vice prefeitos nos seguintes municípios:

Manaus; Autazes; Careiro;

Careiro da Várzea; Manaquiri; Iranduba; Itacoatiara;Itapiranga;

Silves; Manacapuru;

Novo Airão; Rio Preto da Eva; Presidente Figueiredo;

Maués; São Gabriel da Cachoeira; Urucurituba;

Benjamin Constant;

Atalaia do Norte; Japurá;

Eirunepé; Guajará;

Boca do Acre.

Candidaturas de destaque

Destaca-se as candidaturas do PT em São Gabriel da Cachoeira, onde o PT já governou 4 vezes, e agora, o prefeito Curubão procura fazer o seu sucessor, o atual prefeito tem aprovação de 79% de sua administração, podendo transferir mais de 56% de seus votos. Em Urucurituba o prefeiro Sabugo não disputará a reeleição e pode fazer seu vice como sucessor. Em Maués, o PCdoB vai lançar o Almeida como candidato a prefeito, o candidato tem um histórico político de sempre sair na frente nas campanhas, mas acaba não tenho a chegada, no ditado popular é o famoso “Cavalo Paraguai”, mas dessa vez pode ser diferente. O PV está apostando em voltar a administrar o município de Tefé, com a candidatura do Normando, que já foi prefeito, no período de 2017/2020, o PT quer repetir a dobradinha em Tefé indicando a vice, apresentando o nome da Edjane da FETAGRI, uma liderança que tem muito força politica nas comunidades rurais.

LULA X Transferência de votos Eleições Municipais

O maior desafio dos candidatos e candidatas a prefeitos e vereadores alinhados com Lula é conseguir a transferência de votos do presidente para suas candidaturas. Apesar de Lula ser campeão de votos no interior do Estado e de ter uma grande quantidade de simpatizantes que trabalharam de forma espontânea e voluntária nas eleições 2022, os candidatos de esquerda não conseguem reproduzir essa votação. Precisa fazer mais estudos e análise para definir uma estrategia eleitoral de transferência dos votos de Lula para os candidatos alinhados com o “lulismo”.

Esse tema será objeto do nosso próximo artigo.

Altemir Viana é sociólogo e consultor politico