Saúde do Amazonas realiza intensificação de cirurgias neste fim de semana

O Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), iniciou, na sexta-feira (23/02), intensificações de cirurgias que englobam as especialidades de oftalmologia, proctologia, ginecologia e mastologia. Até domingo (25/02), serão realizadas cirurgias oftalmológicas de catarata. A meta é realizar 1.800 procedimentos desta especialidade em pacientes que aguardam no cadastro no Sistema Nacional de Regulação (SisReg).





Para o diretor operacional Norte, Oeste e Centro-Oeste do Instituto de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), José Luiz Gasparini, poder corroborar com a Saúde do Estado com intensificações deste tipo, é gratificante.

“É o primeiro mutirão de cirurgias deste ano, temos essa meta a cumprir, e toda a equipe está empenhada a entregar atendimentos e procedimentos de qualidade aos nossos pacientes. Entendemos que estamos lidando com transformações de vidas e essa parceria com a Secretaria de Saúde e Governo do estado torna isso possível”, pontua Gasparini.

A paciente Maria de Fátima Gomes Paz, de 70 anos, realizou a mesma cirurgia há três meses na unidade. Desta vez, ela irá realizar o procedimento cirúrgico no outro olho.

“Estou muito feliz, já não enxergava quase nada. Chorei da primeira vez que cheguei em casa no mesmo dia, tirei o tampão do olho e consegui enxergar. Não vejo a hora de acontecer isso de novo. Vou voltar a enxergar dos dois olhos, poder ver o rosto dos meus filhos e netos porque só via tudo embaçado. É um sonho que orei muito para acontecer e está se tornando realidade”, disse.

Os procedimentos de cataratas contam com a tecnologia de facoemulsificação com implantes de lentes. Os atendimentos acontecerão até domingo (25/02). Outras intensificações de procedimentos cirúrgicos estão agendadas para acontecer na unidade até o mês de abril nas especialidades de proctologia, ginecologia e mastologia.

Cirurgia de catarata com tecnologia de facoemulsificação

Considerado o melhor e mais seguro procedimento médico para o tratamento de catarata, a facoemulsificação é reconhecida por ser a mais precisa e menos invasiva técnica para o tratamento cirúrgico e cura da catarata.

Nesta técnica, o cristalino (lente natural do olho) acometido pela catarata é removido através do auxílio de um aparelho de ultrassom, que desmancha o seu conteúdo e ao mesmo tempo aspira. Logo após é implantada a lente intraocular no local adequado para que seja feita a substituição do cristalino que acabou de ser removido.

O procedimento é realizado com uma caneta do aparelho facoemulsificador e microinstrumentos, que manipulam a catarata dentro do olho através de cortes milimétricos, possibilitando realizar uma cirurgia sem necessidade de pontos na maioria dos casos. É uma técnica que em muitos casos não requer pontos de sutura para fechamento. A recuperação é rápida, paciente volta para casa pouco depois do procedimento.