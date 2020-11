Polícia acaba com festa clandestina na Ponte do 7, e pessoas fogem correndo do local

MANAUS /Após dezenas de denúncias ao serviço emergencial 190, a Central Integrada de Fiscalização (CIF) encerrou uma festa ilegal que ocorria na Avenida Natan Xavier, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, na noite de domingo (22/11). Tropas especializadas da Polícia Militar do Amazonas foram deslocadas para o bairro para dar suporte às equipes. Cerca de duas mil pessoas estavam no local, a maioria adolescentes.

A festa irregular ocorria no meio da rua, impedindo o fluxo de veículos, e começou no final da tarde de domingo. Segundo relatos recebidos através de denúncias, aos poucos o evento foi atraindo uma verdadeira multidão. Os sons vinham de chamados ‘paredões’.

As equipes da CIF, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), chegaram ao bairro por volta das 20h, com o reforço de policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Companhia de Operações Especiais (COE) e outras tropas do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Com a chegada das forças policiais, o público dispersou rapidamente. Em operação na área, policiais militares da Rocam prenderam um homem de 33 anos por roubos. Com o infrator, foi localizada uma motocicleta, que estava sem placa, e dois aparelhos celulares. A motocicleta também possuía restrição de roubo. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).