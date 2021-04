Polícia apreende 20 munições de arma de fogo e R$ 3 mil em espécie

AMAZONAS – A Polícia deflagrou nesta sexta-feira (30), por volta das 6h, a operação ‘Pressão Alta’, que resultou na prisão, em flagrante de um homem de 27 anos, com 20 munições calibre 32, na rua Lauro Andrade, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital.

A operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão. Durante a ação, nos demais endereços, os policiais localizaram, ainda, vários celulares, recibos, cartões de crédito e R$ 3 mil em espécie.

Segundo o delegado Jander Mafra, titular da 3ª seccional leste, as diligências iniciaram após denúncias informarem que, naquela comunidade, os moradores estavam sendo extorquidos.

“Eles eram obrigados a efetuarem pagamentos mensais e adquirir materiais de construção em estabelecimentos designados pelos milicianos, bem como, quitar taxas de água e energia elétrica, que segundo denúncias, ocorre por meio de uma associação, na tentativa de mascarar a atuação ilícita e favorecer a organização criminosa”, explicou Mafra.

A autoridade policial ressaltou que, com base nessas informações, as equipes foram ao local e realizaram o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em endereços onde haviam supostos materiais utilizados nas extorsões realizadas por milícias, que atuam também na comunidade Da Fé III, naquele mesmo bairro. Conforme o delegado as investigações irão continuar para averiguar se os objetos apreendidos têm ligação com o suposto fato.

O indivíduo foi encaminhado à unidade policial onde foi autuado por posse ilegal de munição de arma de fogo. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da justiça.