Polícia apreende 36 kg de drogas escondidos em sacos de farinha

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu, ontem sábado (05/04), 36 quilos de drogas entre maconha do tipo skunk e cocaína, escondidos dentro de sacos com farinha. A apreensão ocorreu em uma embarcação, durante abordagem na Base Fluvial Arpão 3, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus).





A ação foi realizada por equipes policiais integradas, por volta das 5h, durante a operação Protetor das Fronteiras/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A embarcação F/B América, oriunda de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) tinha como destino a capital amazonense.

Na abordagem, o cão policial Xerife, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), sinalizou a presença de entorpecentes no interior do convés. Durante buscas no local, os policiais encontraram, em oito sacos de farinha, cerca de 33 quilos de maconha do tipo skunk e três quilos de cocaína.

Procedimentos

A apreensão causou um prejuízo de mais de R$ 885 mil ao tráfico de drogas e todo material foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.