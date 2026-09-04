Polícia Civil divulga imagens de três pessoas desaparecidas em Manaus

As Delegacias Especializadas em Ordem Política e Social (Deops) e em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) divulgaram imagens de três pessoas que estão desaparecidas em Manaus. Os casos ocorreram em datas e locais diferentes da capital amazonense.

Entre os desaparecidos estão duas adolescentes, de 16 e 13 anos, e uma mulher de 37 anos.





A Polícia Civil orienta que não é necessário esperar 24 horas para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) em casos de desaparecimento. Familiares ou responsáveis podem procurar imediatamente qualquer delegacia e informar detalhes que possam auxiliar nas buscas.

No momento do registro, é importante apresentar documentos pessoais e fornecer informações como o último local onde a pessoa foi vista, características físicas, roupas que usava quando desapareceu e outros detalhes relevantes. Também é recomendável levar uma fotografia atualizada da pessoa desaparecida.

Wilcyleny Franca Almeida

Wilcyleny Franca Almeida, de 16 anos, está desaparecida desde 22 de agosto de 2026. Segundo a Polícia Civil, ela saiu de sua residência, localizada na rua São Francisco, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, e não foi mais localizada.

Victoria Emanuelle Santana Ferreira

Victoria Emanuelle Santana Ferreira, de 13 anos, desapareceu na quinta-feira (3), após sair da residência onde mora, na rua Anápolis, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Adriana Souza da Silva

Adriana Souza da Silva, de 37 anos, foi vista pela última vez em 3 de setembro de 2025, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Como ajudar

Informações que possam contribuir para a localização das três pessoas devem ser comunicadas às autoridades policiais. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro delas pode procurar uma delegacia e repassar os dados aos investigadores.

A Polícia Civil reforça que o desaparecimento deve ser comunicado imediatamente, sem a necessidade de aguardar 24 horas para registrar o Boletim de Ocorrência.