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Centro de Manaus recebe reforço na limpeza durante os dez dias do #SouManaus 2026

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Redação 2
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Foto – Arquivo/Semcom

Prefeitura de Manaus montou uma operação especial com cerca de 300 trabalhadores distribuídos em ações de limpeza, manutenção urbana, coleta seletiva e educação ambiental, para atuar durante o “#SouManaus Passo a Paço 2026” em toda a área do festival e no entorno do centro histórico.

O secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, ressaltou que a presença da Semulsp no festival faz parte de uma orientação da gestão municipal para conciliar grandes eventos com cuidado urbano e responsabilidade ambiental.


“Uma capital que recebe um evento dessa dimensão precisa estar preparada antes, durante e depois. O prefeito Renato Junior tem cobrado esse cuidado permanente com Manaus, e a Semulsp entra com toda a sua estrutura para garantir limpeza, organização e atenção ao meio ambiente. Nosso compromisso é fazer com que a população aproveite o festival e encontre uma cidade bem cuidada”, afirmou Sabá Reis.

Foto – Arquivo/Semcom

O trabalho da Semulsp iniciou antes da abertura oficial do evento. Desde a última segunda-feira, 31/8, equipes atuam na preparação das vias e dos espaços que receberão a programação, com serviços de varrição, lavagem, poda, corte, pintura de meio-fio e remoção de resíduos.

Durante os dias do festival, aproximadamente cem trabalhadores estarão diretamente na limpeza da área do “#SouManaus 2026”, responsáveis pela varrição, remoção de resíduos e manutenção dos espaços utilizados pelo público. Outros cem atuarão na região central de forma mais ampla, garantindo a limpeza também nas vias de acesso e no entorno dos locais de shows.

A operação inclui ainda cem trabalhadores voltados à coleta seletiva e à educação ambiental. A Semulsp ficará responsável pela coordenação do trabalho das associações de catadores que atuarão no recolhimento de materiais recicláveis descartados durante o evento.

Garrafas plásticas e outros materiais reaproveitáveis serão separados, recolhidos, pesados e posteriormente destinados às associações participantes. Já os resíduos sem possibilidade de reaproveitamento serão recolhidos pelos caminhões coletores e encaminhados ao aterro.

Foto – Arquivo/Semcom

Ação integrada

O subsecretário operacional da Semulsp, Laurimar Costa, que coordena as ações da secretaria no “#SouManaus 2026”, destacou que a operação foi planejada para acompanhar o movimento do público durante toda a programação.

“Nosso trabalho começa antes do evento e continua durante toda a realização do ‘#SouManaus’. Estamos com equipes distribuídas tanto na área do festival quanto no entorno, cuidando da limpeza, da remoção dos resíduos, da coleta seletiva e também das ações de educação ambiental. A ideia é garantir que o Centro permaneça limpo e organizado mesmo com a grande movimentação de pessoas”, afirmou.

Segundo Laurimar, a atuação será contínua, com entrada dos caminhões coletores após as frentes de limpeza e integração com as associações responsáveis pelos recicláveis.

“Temos uma operação pensada por etapas. Primeiro as equipes fazem a varrição e a retirada dos resíduos. Depois entram os coletores, e o material reciclável segue separado para as associações. É um trabalho grande, que depende de organização e integração entre todas as equipes”, explicou.

Cuidado com a capital

O secretário Sabá Reis também destacou a participação dos catadores e o caráter ambiental da operação.

“Não estamos falando apenas de retirar resíduos das ruas. Estamos falando também de separar o que pode ser reaproveitado, gerar renda para as associações e conscientizar o público. É limpeza urbana com responsabilidade social e ambiental”, completou.

A operação da Semulsp será mantida durante todos os dias do evento “#SouManaus Passo a Paço 2026”, com equipes atuando antes, durante e após a programação, para garantir a limpeza e a organização do centro histórico.

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