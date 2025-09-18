Polícia divulga imagens de homens que assaltaram ônibus da linha 359 no Cidade Nova

A Polícia Civil divulgou imagens de dois homens ainda não identificados, suspeitos de envolvimento em um assalto a um ônibus da linha 359. O crime ocorreu no dia 14 de setembro deste ano, nas proximidades do Terminal 3, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.





De acordo com o delegado Charles Araújo, coordenador do Núcleo de Roubos e Furtos a Coletivos (Nurrc), os suspeitos estavam armados com facas, que foram utilizadas para ameaçar e coagir os passageiros a entregarem seus pertences.

“Pedimos a colaboração da população com informações que possam levar à localização dos suspeitos, para que eles sejam presos”, destacou o delegado.