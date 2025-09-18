Polícia divulga imagens de homens que assaltaram ônibus da linha 359 no Cidade Nova

Por
Redação 5
-
Foto: Reprodução

A Polícia Civil divulgou imagens de dois homens ainda não identificados, suspeitos de envolvimento em um assalto a um ônibus da linha 359. O crime ocorreu no dia 14 de setembro deste ano, nas proximidades do Terminal 3, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.


De acordo com o delegado Charles Araújo, coordenador do Núcleo de Roubos e Furtos a Coletivos (Nurrc), os suspeitos estavam armados com facas, que foram utilizadas para ameaçar e coagir os passageiros a entregarem seus pertences.

“Pedimos a colaboração da população com informações que possam levar à localização dos suspeitos, para que eles sejam presos”, destacou o delegado.

Artigo anteriorFeira com programação sobre mercado de trabalho começa na próxima quarta em Manaus
Próximo artigoVacinadores devem se apresentar até terça para campanha antirrábica

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui