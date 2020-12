Dupla que assaltou três famílias na rodovia Manoel Urbano é presa

MANAUS – A Polícia Civil efetuou nesta quarta-feira (09/12), por volta das 10h, a prisão de Henrique Junior da Rocha Serrão, 22, e a apreensão de um adolescente de 17 anos, pela prática do crime de roubo. Os dois foram detidos em uma residência, na rodovia Manoel Urbano, naquele município.

De acordo com o gestor do PPI, nesta terça-feira (08/12), por volta das 19h, os indivíduos abordaram e assaltaram três famílias que estavam na feirinha da rodovia Manoel Urbano. “Na ocasião do delito, os autores subtraíram celulares, dinheiros, relógios, joias e notebooks das vítimas, e fugiram para um matagal próximo a feira”, comentou.

Conforme a informação, Henrique estava em regime semiaberto também pelo crime de roubo. No entanto, desde o dia 16 de janeiro deste ano foi considerado foragido, após romper a tornozeleira eletrônica que utilizava.

Procedimentos – Os dois infratores irão responder pelo crime de roubo. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, serão encaminhados a 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) onde ficarão à disposição da Justiça.