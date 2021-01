Polícia prende aviãozinho do tráfico no bairro Crespo

MANAUS – A Força Tática prendeu na noite de domingo (03/01), um jovem de 20 anos, por envolvimento no tráfico de drogas na zona sul da capital.

Os militares realizavam patrulhamento, por volta de 23h30, quando avistaram um jovem em conduta suspeita rua JB Silva, no bairro Crespo. Os policiais efetuaram abordagem ao suspeito e, durante busca pessoal, encontraram com ele 20 porções supostamente de substância do tipo cocaína.

Questionado se possuía mais drogas, o jovem informou que sim, em sua residência, na rua Bertino Miranda, bairro Colônia Oliveira Machado, também na zona sul. No local, os policiais encontraram mais 82 porções com características de cocaína, totalizando 102 papelotes pequenos; 14 porções médias da mesma substância, mais uma porção grande do mesmo tipo; 34 cigarros de substância com aspecto de maconha tipo “skunk”; uma balança digital; e um revólver calibre 38 com duas munições intactas.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.