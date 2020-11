Polícia prende foragido da justiça com duas armas de fogo no Ramal do Brasileirinho

MANAUS – Policiais militares da Força Tática, na noite de domingo (08/11) prenderam um homem de 29 anos, foragido da justiça, que estava em posse ilegal de armas de fogo, em um sítio do ramal Brasileirinho, na zona leste da capital.

Os militares da Força Tática, durante patrulhamento, por volta de 23h30, receberam denúncia anônima por telefone, informando que no Sítio Peniel, localizado no Km 10 do ramal Brasileirinho, haveria um foragido da justiça em posse de arma de fogo. Ao chegar ao local, a equipe localizou um homem com as características repassadas. Em consulta ao Sistema de Segurança Pública (Sisp), foi confirmado haver mandado de prisão em aberto em desfavor do suspeito.

Os policiais então realizaram diligências no quarto e, após buscas, foram encontradas uma espingarda calibre 20, que estava escondida no guarda-roupa, e uma pistola 380, dentro do ar-condicionado, bem como dois carregadores de PT 638 para calibre 380; seis munições para o mesmo calibre; seis munições para calibre 20; além de dois dispositivos conhecidos por “chapolin”, comumente utilizado em furtos em automóveis; um celular marca Samsung cor roxa e outro de marca iPhone cor preta, mais R$ 3 em espécie.

Com base no flagrante, o homem foi detido e, juntamente com o material apreendido, encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.