Polícia prende homem que desembarcou no porto da Manaus Moderna com 6 kg de maconha

MANAUS | A Polícia Civil cumpriu, na quarta-feira (06) mandado de prisão preventiva de Patrício da Silva Pereira, 34, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no Centro de Manaus.





Segundo o delegado Cícero Túlio, titular da unidade policial, a abordagem ao indivíduo foi realizada no momento em que ele desembarcava no porto da Manaus Moderna, com cerca de seis quilos de maconha.

“Tomamos conhecimento de que Paulo estava vindo do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) e passamos a monitorá-lo. Ele trazia consigo os entorpecentes e, a partir de agora, trabalharemos para identificar qual seria o destino do material ilícito”, disse.

Patrício da Silva Pereira responderá por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.