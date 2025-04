Polícia prende homem que matou indivíduo por vingança, em Jutaí

A Polícia Civil de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus), cumpriu, nesta quinta-feira (24), mandado de prisão preventiva de Kellison de Souza Bastos, 20, pelo homicídio de Luiz Fernando Ferreira, que tinha 23 anos. O crime ocorreu no dia 17 de março deste ano, no bairro São Pedro, no município.





De acordo com a delegada Mariane Bezerra, da 56ª DIP de Jutaí, no dia do crime, o autor desferiu golpes de faca na vítima, que a levaram a óbito. A motivação do crime teria sido vingança.

“Em interrogatório, o autor contou que, em 2024, o seu irmão foi agredido e o Luiz Fernando seria um dos envolvidos no caso, e isso o teria motivado a matar a vítima”, disse a delegada.

Segundo a delegada, foi solicitada a prisão preventiva do indivíduo e a ordem judicial foi cumprida na manhã desta quinta-feira, na estrada do Copeçu, zona rural de Jutaí.

“O Kellison também é investigado por ameaçar a sua ex-companheira de morte. Essas situações reforçam o perfil violento dele. O caso de agressão contra o irmão dele continua sendo apurado pela 56ª DIP”, falou a delegada.

Kellison de Souza Bastos responderá por homicídio qualificado e está à disposição da Justiça.