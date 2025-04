Festival Amazonas de Ópera apresenta espetáculo para crianças com TEA

Nesta quinta-feira (24/04), a 26ª edição do Festival Amazonas de Ópera (FAO) terá um espetáculo adaptado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A apresentação é gratuita e ocorrerá, a partir das 19h, no Teatro Amazonas, situado no Largo São Sebastião, Centro, zona sul de Manaus. É preciso apresentar carteira de identificação da pessoa com TEA.





O diretor musical e maestro, Marcelo de Jesus, explica que a ópera tem um enorme potencial como ferramenta de inclusão para pessoas do espectro autista, oferecendo experiências sensoriais ricas e oportunidades de engajamento artístico.

“A ópera combina música, teatro, artes visuais e movimento corporal, criando um ambiente envolvente que pode ser profundamente estimulante para pessoas autistas. Muitos indivíduos do espectro têm uma forte afinidade com padrões sonoros e musicais, e a ópera, com suas repetições melódicas e estruturas rítmicas, pode oferecer uma experiência prazerosa e previsível”, afirmou Marcelo.

“Além disso, a riqueza emocional das árias pode ajudar no desenvolvimento da empatia e da comunicação emocional”, acrescentou o maestro.

Marcelo de Jesus destaca que além da experiência como espectador, a ópera também pode ser uma ferramenta poderosa no desenvolvimento de habilidades sociais e comunicativas.

“Oficinas musicais, coral e até mesmo produções participativas permitem que crianças e adultos autistas expressem sua criatividade, melhorem a coordenação motora e desenvolvam interações interpessoais em um ambiente estruturado”, ressaltou.

A coordenação do espetáculo pontuou que a inclusão na ópera não apenas enriquece a vida de pessoas autistas, mas também amplia o alcance dessa arte, trazendo novos públicos e perspectivas. Com pequenas adaptações e uma mentalidade aberta, os teatros podem se tornar espaços verdadeiramente acolhedores, garantindo que a ópera cumpra sua função mais nobre: emocionar, transformar e conectar pessoas, independentemente de suas diferenças.

FAO 2025

A programação da 26ª edição do Festival Amazonas de Ópera reúne três óperas, três concertos e dois recitais e marca o início de um projeto de cooperação internacional que vai criar o “Corredor Criativo da Amazônia”.

A iniciativa envolverá instituições culturais do Brasil, Colômbia, Portugal e a Áustria com o objetivo de promover o FAO internacionalmente, e inserir o festival e a cultura na agenda ambiental sustentável da Amazônia.