Polícia prendem mulher com cocaína em Coari

AMAZONAS – Militares da Base Arpão localizaram, na madrugada desta terça-feira (10/11), um tablete de pasta base de cocaína pesando 2 quilos e avaliados em R$ 20 mil, durante abordagens fluviais no rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Além da apreensão, uma mulher foi presa pelos policiais.

O entorpecente foi localizado com o auxílio do cão Tyson, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), especialista no rastreio de drogas e que auxilia as ações de patrulhamento na unidade.

O material ilícito estava escondido dentro de uma caixa em uma embarcação oriunda do município de Tabatinga (a 106 quilômetros da capital). O material foi apreendido juntamente com a mulher.

Criada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).