Polícia transporta cilindros de oxigênio e ajuda no abastecimento do SPA São Raimundo

MANAUS – Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária, neste domingo (24), realizaram o transporte de cilindros de oxigênio para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, auxiliando no fornecimento do gás para a unidade e no tratamento de 27 pacientes em atendimento no local.

Segundo informou a Cicom, os policiais militares foram acionados nesta manhã. Em pronta resposta, conseguiram garantir o abastecimento da unidade de saúde da zona oeste, e o consumo de oxigênio pelos pacientes ali atendidos, reafirmando assim o único propósito de salvar vidas.