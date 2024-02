Popó nocauteia Bambam em 36 segundos, e luta vira piada nas redes

Popó deixou claro que suas mãos são feitas para o sucesso, enquanto Bambam descobriu da maneira mais rápida e dura possível que lidar com um ícone do boxe como Popó não é brincadeira. Em apenas 36 segundos, o ringue testemunhou o poder impressionante de Popó, enquanto Bambam viu suas promessas desmoronarem diante dele.





As redes sociais não perderam tempo em transformar o resultado em piadas afiadas e memes hilariantes. “Bambam igual a um bonecão de posto apanhando do Popó”, zombou um usuário, encapsulando a imagem da luta de forma humorística. Outro comentou sarcasticamente: “Não deu tempo pro Popó nem suar”, enfatizando a rapidez com que a luta terminou.

A rivalidade entre Popó e Bambam não foi apenas uma questão de competição física, mas também uma batalha de palavras travada online, culminando em uma luta que não decepcionou em termos de entretenimento. Desde as provocações nas redes sociais até os comentários durante a pesagem, o confronto estava impregnado de tensão e expectativa.

No entanto, no calor do momento, foi Popó quem demonstrou por que é considerado um verdadeiro mestre do boxe. Suas palavras se tornaram realidade quando sua mão encontrou seu alvo e Bambam caiu, tornando-se o assunto das piadas online. Uma vez mais, a internet provou ser rápida em transformar eventos esportivos em momentos de humor compartilhado, enquanto o mundo absorvia a surpreendente reviravolta do Fight Music Show desta madrugada.

Veja a reação da internet após o resultado:

O Bambam igual um bonecão do posto apanhando do Popó kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/0kZX1FZkIa — BBBabi (@babi) February 25, 2024

Popó x Bambam foi desse jeito pic.twitter.com/H3riG6iPJv — Mundo da Bola (@mundodabola) February 25, 2024

Popó achou o emprego dos sonhos ganha uma nota trabalhando por 10s metendo a porrada subcelebridades aleatórias pic.twitter.com/ZuB2VIntfx — João Barretto (@joaopbarretto) February 25, 2024



Fonte: CNN Brasil