Emissão de visto americano para brasileiros bate recorde em 2023

As portas dos Estados Unidos se abriram em 2023 para um número recorde de brasileiros, com as emissões de visto na modalidade de turismo e negócios (B1/B2) atingindo níveis sem precedentes, de acordo com dados fornecidos pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Esse modelo de visto representou impressionantes 94,4% de todos os vistos americanos concedidos aos brasileiros ao longo do ano passado, marcando um marco significativo nas relações entre os dois países.





Os cinco postos diplomáticos nos principais centros do Brasil – São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife – trabalharam incansavelmente para emitir um total de 1.125 milhão de vistos. No entanto, quando consideramos os brasileiros que solicitaram seus vistos enquanto estavam em outros países, esse número cresce para impressionantes 1.158 milhão.

Com esses números surpreendentes, o Brasil solidificou sua posição como o terceiro país do mundo que mais recebeu vistos dos EUA em 2023, ficando atrás apenas do México e da Índia. Esse feito coloca o Brasil em destaque no cenário internacional, refletindo não apenas o interesse dos brasileiros em visitar os Estados Unidos, mas também a confiança mútua entre as duas nações.

Em São Paulo, a maior cidade do Brasil e um centro econômico vital, o processo de emissão de vistos para os EUA atingiu novos patamares. Atualmente, São Paulo é a terceira cidade que mais emite vistos americanos no mundo, ficando atrás apenas de Monterrey e da Cidade do México, ambas localizadas no México. Esse dado não apenas sublinha o papel central de São Paulo nas relações internacionais do Brasil, mas também destaca o crescente fluxo de viagens e intercâmbio entre as duas nações.

À medida que os números continuam a crescer, é evidente que a demanda por visitar os Estados Unidos permanece forte entre os brasileiros. Esse influxo de viajantes não apenas fortalece os laços culturais e econômicos entre os dois países, mas também promove uma compreensão mais profunda e uma colaboração mais estreita entre as pessoas de ambas as nações.

Fonte: CNN Brasil