Pré-candidata a prefeitura de SP de Olivença tem turismo como foco

De olho no turismo de São Paulo de Olivença (a 988 quilômetros de Manaus), a professora Ivanise Simão (PCdoB0 lançou sua pré-candidatura da prefeita da cidade. Se eleita, ela pretende alavancar o setor do município, além de transformá-lo em um polo forte no Alto Solimões.

Segundo ela, é necessário fazer os investimentos corretos para uma gestão sem problemas, principalmente, os atuais enfrentados pela população. Transporte, iluminação, saúde, são apenas algumas áreas em que os moradores têm dificuldades.

Ivanise é formada em Educação pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com mais de 20 anos de atuação na área. Frequentemente, ela está em Manaus para observar e acompanhar projetos que deram certo na capital amazonense e que podem ser implementados em São Paulo de Olivença.