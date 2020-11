Prefeito vistoria obras da avenida Mário Ypiranga e do complexo viário no Manoa

Em mais um dia de vistoria a obras de mobilidade urbana, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, conferiu neste sábado, 28, o avanço dos serviços emergenciais de substituição da rede de drenagem na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, e também no complexo viário Professora Isabel Victoria, na zona Norte e na Estação de Transferência Santos Dumont, na avenida Torquato Tapajós.

Durante as visitas, o prefeito, há pouco mais de um mês de concluir sua gestão, recebeu mensagens de gratidão nas ruas e nas mídias sociais.

Na avenida Mário Ypiranga, os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estão avançando com rapidez, o que chamou a atenção de Arthur.

“O trabalho avançou de forma surpreendente e acredito que o prazo de entrega será uma grata surpresa, em tempo recorde”, comentou o prefeito, pedindo compreensão das pessoas por conta da necessidade de interdição do tráfego de veículos no trecho em obras, que tem as orientações dos agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O prefeito Arthur Neto também vistoriou a fase final da construção do complexo viário Professora Isabel Victoria, localizado na avenida Max Teixeira, zona Norte de Manaus, que já está com 97% de conclusão, faltando apenas finalizar a parte de lazer, iluminação e sinalização.

O complexo viário é integrado por um viaduto e um sistema binário interligando os conjuntos Mundo Novo e Manoa, com plataformas no sentido Centro-bairro e bairro-Centro. Os sensores já instalados no local, vão determinar a passagem de populares pela catraca, uma novidade já implementada no complexo viário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery.

A obra prestes a ser entregue também irá contemplar ações da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo da prefeitura, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Outra obra que o prefeito conferiu neste sábado foi a da Estação de Transferência Santos Dumont, na avenida Torquato Tapajós, zona Centro-Oeste. Os trabalhos estão acelerados e seguem para os últimos serviços de acabamento. “Essas estações vão dar mais conforto e agilidade no transporte de passageiros. São obras modernas, com alta tecnologia, que deixarão Manaus ainda mais bonita e irão garantir maior fluidez ao trânsito” comemorou Arthur.